Партнера экс-губернатора Челябинской области требуют отправить за решетку на 14 лет

Гособвинение потребовало для соратника бывшего южноуральского губернатора 14 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 8 июня, прокуратура потребовала в Мосгорсуде приговорить бизнес-партнера экс-главы Южного Урала Михаила Юревича, депутата Госдумы Вадима Белоусова к 14 годам лишения свободы и штрафу в 500 миллионов рублей с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распределительных, административно-хозяйственных функций на государственной службе сроком на 15 лет.

Тещу депутата, бывшего главного бухгалтера ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову гособвинение требует приговорить с учетом возраста обвиняемой и состояния ее здоровья к 4 годам колонии общего режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

Напомним, по версии следствия, с 2010 по 2014 годы Белоусов и Бутакова совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства деятельности входящих в него предприятий. Всего в указанный период на территории Москвы и Челябинска участники организованной преступной группы получили более 3,25 миллиарда рублей.

В ходе предварительного следствия по ходатайству Генеральной прокуратуры получено согласие Госдумы на лишение Вадима Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

Бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич объявлен в международный розыск.

Челябинск, Виктор Елисеев

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