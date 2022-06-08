Число южноуральцев, атакованных клещами, выросло за неделю на четверть

В Челябинской области число нападений клещей перевалило за 6 тысяч.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 3 июня в медицинские организации региона обратилось 6 тысяч 64 пострадавших от укуса клещей (в том числе 1 тысяча 734 ребенка). Это на 25% больше, чем неделю назад. За последние две недели число пострадавших от нападений опасных насекомых выросло на 61%.

За аналогичный период 2021 года пострадало 8 тысяч 942 человека.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области. Госпитализировано с подозрением на клещевой энцефалит 66 человек (за две недели число пациентов почти удвоилось).

С начала сезона в области исследовано более 3 тысяч 140 клещей, принесенных южноуральцами. 23,6% из них оказались инфицированы возбудителями боррелиоза, 2,8% – моноцитарного эрлихиоза, 1,3% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,6% – клещевого энцефалита.

Челябинск, Виктор Елисеев

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