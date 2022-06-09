Полдюжины рейсов, летевших в Екатеринбург, сели в Челябинске

В челябинском аэропорту приземлились шесть самолетов, следовавших в Екатеринбург.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», шесть рейсов были перенаправлены из аэропорта Екатеринбурга на запасной аэродром в Челябинске из-за густого тумана.

Большая часть пассажиров летели из Москвы и Санкт-Петербурга. По информации пресс-службы Челябинского авиапредприятия, в настоящее время все самолеты вылетели в аэропорт предназначения, воздушная гавань Челябинска работает в прежнем режиме.

Известно также, что два самолета из-за ухудшения погодных условий были перенаправлены из Екатеринбурга в Тюмень.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»