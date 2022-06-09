В Челябинской области продолжают дорожать картофель и мясо

Южноуральские аудиторы рассказали об изменении цен на продукты.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе контрольно-счетной палаты Челябинской области, за период с 6 мая по 7 июня из 14 наблюдаемых социально значимых продуктов 5 позиций показали рост цен за месяц, 9 – их рост.

«Анализ информации регионального министерства сельского хозяйства (из торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», «Спар», «Ашан») показал, что наибольший рост цен за месяц наблюдается на следующие продукты питания: картофель подорожал на 5,86% (+3,55 рубля за килограмм), масло подсолнечное – на 5,41% (+6,38 рубля) и говядина – на 3,26% (+17,95 рубля за килограмм мяса на костях)", – отмечают аудиторы.

Наибольшее снижение показали шокировавшая месяц назад рядовых южноуральцев своей ценой белокачанная капуста (-33,57%, или 28,07 рубля за килограмм), традиционно подорожавшие в преддверии Пасхи куриные яйца (-18,34%, или 15,31 рубля за десяток) и пшеничная мука (-8,51%, или -4,67 рубля).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»