В Челябинской области размыло участок автодороги М5

Из-за дождя затопило участок федеральной магистрали в Ашинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД по Челябинской области, инцидент произошел сегодня, 9 июня.

На 1568 километре автодороги Москва-Челябинск на территории Ашинского района, где в настоящее время проходят масштабных работ по реконструкции дорожного полотна, во время дождя сточные воды засорили проток трубы, расположенной под проезжей частью. Вода размыла обочину и одну из полос магистрали.

Проблему обнаружили сотрудники Госавтоинспекции, после чего на участке организовали реверсивное движение транспортных средств.

В настоящее время на месте работает специализированная техника.

Госавтоинспекция Челябинской области призывает всех автомобилистов отнестись к временным затруднениям в движении с пониманием, заранее продумывать свой маршрут, в случае возникновения непредвиденных ситуаций в пути обращаться за помощью к сотрудникам дорожно-патрульной службы.

Водителям легкового транспорта для сокращения времени проезда проблемного участка предлагают воспользоваться альтернативой – автодорогой Аша-Миньяр-Сим.

Челябинск, Виктор Елисеев

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