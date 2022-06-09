С начала года на Южный Урал пытались ввезти контрафакт на 70 миллионов рублей

В Челябинской таможне рассказали о контрабанде, задержанной на границе с начала года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, с начала 2022 года челябинские таможенники выявили более 11 тысяч единиц контрафактной продукции – обувь, носки, аксессуары – маркированных охраняемыми товарными знаками. Об этом рассказал начальник ведомственной службы таможенного контроля после выпуска товаров Денис Цымбал.

«Согласно заявлениям представителей правообладателей, ущерб, предотвращенный незаконным использованием товарных знаков, составляет 69 миллионов рублей. Отправителями товаров являлись организации, зарегистрированные на территории Кыргызстана и Казахстана. Товары поставлялись в адреса фирм, зарегистрированных в Екатеринбурге», – отметил Денис Цымбал.

В 2022 году в регион чаще всего ввозились контрафактные товары, маркированные брендами «Nike» (более 6 тысяч единиц), «Аdidas» (около 3 тысяч), «Puma» (около 1 тысячи), «Samsung» (более 1тысячи).

Все товары изъяты и переданы в полиции для решения вопроса о возбуждении уголовных дел.

Челябинск, Виктор Елисеев

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