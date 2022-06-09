Полиция нагрянула к бывшему замдиректора влиятельного учреждения мэрии Челябинска

В Челябинске обыски прошли у экс-замдиректора МКУ, занимавшегося сносом ларьков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 июня, следственные мероприятия проводились дома у бывшего замдиректора МКУ «Городская среда» Сергея Любимова. После этого челябинца сопроводили на допрос в СКР.

Следственно-оперативные действия прошли после задержания бизнесмена, рассказавшего силовикам, что он был посредником при передаче взяток представителям руководства «Городской среды».

Известно, что бывший замдиректора учреждения курировал вопросы сноса незаконно установленных ларьков.

Напомним, осенью 2021 года после служебной проверки мэрия расторгла контракты почти со всем руководством МКУ, включая его директора Александра Грезева и Сергея Любимова.

Челябинск, Виктор Елисеев

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