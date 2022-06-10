Челябинцы разбили палаточный лагерь на участке вырубаемого леса

Челябинцы разбили лагерь, чтобы помешать уничтожению городского леса. На место прибыла полиция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 10 июня, горожане организовали дежурство на месте продолжающейся вырубка городского леса на северо-западе Челябинска. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Друзья! Прямо сейчас жители Ньютона и Тополинки устанавливают палаточный городок в лесу, где рубят березы под каток. Люди намерены встать на пути бульдозеров, если снос деревьев продолжится. Накануне защитники леса вновь собирались на строительной площадке, несмотря на проливной дождь. Было решено установить дежурство на месте вырубок», – рассказали представители движения челябинцев «Спасем наш лес вместе!»

Напомним, на спорном участке планируется построить спортивный комплекс УралГУФК с крытым катком. Контракт на его строительство был заключен в декабре 2021 года. Однако еще в октябре прошлого года Челябинская гордума приняла решение о выводе участка в отдельную рекреационную зону в связи с обнаружением на нем городского леса. А в феврале этого года в ходе судебного заседания и мэрия Челябинска признала, что участок, где планируется строительство катка, входит в состав городских лесов.

В итоге суд удовлетворил заявление горожан, по сути, запретив строительство на спорном участке. Кроме того, уже 3 марта прокуратура предписала муниципальным властям поставить соответствующий участок на кадастровый учет именно в качестве городского леса.

Но и после этого выступающая в качестве заказчика строительства федеральная ППК «Единый заказчик» заявила, что от планов строительства не отказывается. Выйти из сложившегося положения решили весьма оригинальным способом: заявили о планах строительства на двух близлежащих участках, находящихся вне земель лесфонда, и направили в мэрию запрос на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства. В мае глава города Наталья Котова подписала разрешение на строительство.

Между тем, челябинцы подали в суд иск об обязании администрации Челябинска поставить городской лес на учет, внести территорию в лесоустроительный регламент города и снять с кадастрового учета земельный участок под строительство катка. Его рассмотрение началось 20 мая в Советском районном суде. Следующее заседание назначено на 19 июля.

В рамках производства истцы заявили ходатайство о наложении обеспечительных мер: запрете предоставлять земельный участок в аренду либо пользование третьим лицам для строительства, а также на выдачу разрешения на строительство на нем. Но в удовлетворении ходатайства им было отказано. Таким образом, законных оснований воспрепятствовать действиям застройщика в настоящее время нет.

В среду, 8 июня, строители начали вырубать лес на огороженном участке, заручившись всеми необходимыми разрешениями: им разрешено вырубить более 1 тысячи 600 здоровых деревьев и около 1 тысячи кустарников. Это вызвало протест со стороны жителей близлежащих домов. Вечером они смогли попасть на место рубок.

Вчера, 9 июня, уничтожение леса продолжилось. По словам горожан, уже вырубили около 30% лесных насаждений на участке.

Между тем, вчера же одна из челябинских общественниц получила ответ на свой запрос из комитета по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, в котором написано: «В настоящее время заявлений на выдачу разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений в целях обеспечения условий для строительства крутого катка УралГУФК в Управление экологии не поступало, разрешений на снос (пересадку) зеленых насаждений не выдавалось». Впрочем, строители еще ранее демонстрировали челябинцам документ за подписью начальнику управления экологии города Ивана Кинева, разрешающий снос зеленых насаждений.

Во второй половине дня 9 июня на место противостояния прибыл глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев. Жители в ходе встречи обратились к чиновнику с просьбой остановить вырубку леса до разъяснения спорной ситуации.

По последним данным, к палаточному лагерю защитников лагеря прибыло значительное число полицейских. Стражи порядка приняли заявление от представителей ЧОП, охраняющих участок, и вступили в переговоры с противниками строительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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