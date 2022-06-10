Магнитогорец предстанет перед судом за попытку убить полицейского

В суд направили дело жителя Челябинской области, набросившегося с ножом на инспектора ГИБДД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, заместитель главы надзорного ведомства региона утвердил обвинительное заключение в отношении жителя Магнитогорска, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

В ноябре 2021 года машину южноуральца остановили сотрудники ГИБДД. Поняв, что автомобилем он управлял пьяным, мужчину задержали и проводили в салон служебного автомобиля ДПС. Там он и попытался убить одного из полицейских, нанеся ему множество ударов ножом. К счастью, инспектор получил не слишком значительные телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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