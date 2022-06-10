В Челябинской области пенсионерка пропала во время «тихой» охоты

На Южном Урале второй день идут поиски пенсионерки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, до трех часов ночи пятницы, 10 июня, спасатели вели поиск пропавшей женщины в Еткульском районе.

«Три пожилых человека, супружеская пара и их знакомая, на автомобиле выехали за грибами в небольшой лесочек близ деревни Тыянды. Женщины пошли вместе, но так увлеклись сбором даров природы, что даже не заметили, где и в какой момент потеряли друг друга из виду, к заранее оговоренному времени одна из них к машине не пришла, а телефон, как оказалось, она позабыла в машине, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Местность преимущественно открытая, редколесье, вокруг поля, с момента начала сбора грибов прошло всего три часа – от переживаний по поводу происшествия мужу пропавшей 74-летней женщины стало плохо, он был вынужден вернуться домой».

Сегодня поисковые работы продолжаются силами поисково-спасательной службы области, задействованы также добровольцы Россоюзспаса, кинологи, пожарная охрана и полиция Еткульского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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