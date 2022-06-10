Бывшему вице-мэру Челябинска огласили приговор

Советский районный суд Челябинска огласил приговор бывшему заместителю главы города по экономическому развитию и инвестициям Олегу Извекову.

Как уже сообщал «Новый День», экс-чиновника обвинили в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в июне 2020 года, получив указание приобрести оборудование для дистанционного измерения температуры человека в многофункциональных центрах Челябинска, Извеков связался со своим бывшим коллегой Вячеславом Бежиным (они вместе работали в региональном филиале ПАО «МТС»), который незадолго до этого создал компании. «Суворов айти».

Извеков пообещал Бежину этот контракт в обмен на откат. Сделка состоялась. Извекова задержали зимой 2021 года. Он свою вину признал и заключил досудебное соглашение.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 22,5 миллиона рублей с лишением права в течение 4 лет занимать определенные должности. На его недвижимость и финансы наложен арест до фактического исполнения наказания.

Дело в отношении Бежина выделено в отдельное производство и сейчас рассматривается в суде.

Отметим, что Извеков признался еще в одном преступлении – даче взятки заместителю главы Саткинского района. Разбирательство по этому факту еще не завершено.

Челябинск, Павел Зварзин

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