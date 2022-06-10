Число инвалидов на Южном Урале выросло больше чем на треть

Рост инвалидов в Челябинской области составил почти 40%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году в регионе инвалидами были признаны 69 тысяч 453 человека, из них 15 тысяч 325 человек получили этот статус впервые. Об этом говорится в новой редакции региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В сравнении с 2020 годом этот показатель вырос на 38,1% или 19 тысяч 164 человека.

В структуре первичной инвалидности взрослого населения в 2021 году по классам болезней, как и в 2020, на первом месте были злокачественные новообразования (35,8%), на втором месте – болезни кровообращения (29,1%).

На третье место вышли психические расстройства и расстройства поведения (5,4%), на четвертое – болезни нервов (4,3%). Болезни костно-мышечной системы опустились с третьего на пятое место (3,6%). На шестом месте – болезни уха и сосцевидного отростка (3,2%), сместившие туберкулез (2,6%) на седьмое место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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