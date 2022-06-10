«Трактор» продлил контракт с главным тренером

Анвар Гатиятулин продлил контракт с «черно-белыми».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХК «Трактор», новое соглашение будет действовать до конца сезона 2023/2024.

«Продление контракта с Анваром Гатиятулиным входило в число первых задач в это межсезонье. Мы довольны, что нам удалось быстро пожать руки, – заявил генеральный директор клуба Иван Савин. – «Трактор» с приходом Гатиятулина с каждым сезоном показывает динамичное и положительное развитие. Это придает оптимизма, особенно на фоне тех максимальных целей, которые стоят перед клубом. Важно отметить, что сейчас большое значение имеет и стабильность, позволяющая как тренерскому штабу, так и хоккеистам быть уверенными в будущем и четко понимать стратегию и модель игры на ближайшие годы».

Анвар Гатиятулин впервые возглавил «Трактор» в ноябре 2015 года. При нем в 2018 году команда дошла до финала Восточной конференции. Однако в последовавшее за этим межсезонье руководство клуба не смогло предложить ему адекватные условия для продолжения сотрудничества, и Гатиятулин согласился на приглашение в тренерский штаб СКА из Санкт-Петербурга.

Вновь главным тренером «Трактора» он стал в мае 2020 года. В первом сезоне после возвращения Гатиятулина «черно-белые» заняли третье место в Восточной конференции, но не смогли преодолеть сопротивление уфимского «Салавата Юлаева» четвертьфинале плей-офф конференции. В последовавшем за ним сезоне 2021-2022 годов челябинцы дошли до финала Восточной конференции, выбив все тех же уфимцев в полуфинале. Уступив в финале магнитогорскому «Металлургу», челябинцы довольствовались бронзовыми медалями чемпионата.

Челябинск, Виктор Елисеев

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