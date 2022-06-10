На трассе М-5 в Челябинской области закроют движение

В Каслинском районе на М-5 полностью закроют движение на полчаса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в настоящее время на автомобильной дороге М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке 79 км – 121 км ведутся работы по капитальному ремонту. Для возможности устройства земляного полотна и дорожной одежды на участке 118 км необходимо произвести перенос существующей опоры линии электропередач.

В связи с большими габаритными размерами конструкции перенос возможен только при условии введения временного ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге.

Поэтому в предстоящий вторник, 14 июня, с 10:00 до 10:30 автомашин будет полностью остановлено на участке 118 км, вблизи села Клеопино Каслинского района.

Автомобилистам необходимо принять во внимание данную информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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