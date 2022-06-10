29 стобалльников: в Челябинской области огласили первые результаты ЕГЭ

Стали известны первые результаты ЕГЭ в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, стали известны результаты ЕГЭ сразу по трем предметам – географии, литературе и химии.

«Мы получили и утвердили результаты единого государственного экзамена по предметам, которые наши выпускники сдавали в первый день основного периода. Рады сообщить, что высший балл получили 29 южноуральцев: 15 выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии, а стобалльниками по литературе стали 14 участников ЕГЭ. Среди стобалльников – выпускники из Аши, Еманжелинска, Коркино, Челябинска, Копейска, Кыштыма, Магнитогорска и Трехгорного», – сообщила первый заместитель главы ведомства Елена Коузова.

Напомним, что в этом году ЕГЭ впервые проводится на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Участники ЕГЭ 2022 года в Челябинской области получили результаты, сопоставимые с прошлогодними и достаточные для поступления в вузы страны.

Ознакомиться с результатами ЕГЭ по химии, литературе и географии участники экзаменов могут в своих образовательных организациях или на сайте Рособрнадзора. Кроме того, с этого года результаты ЕГЭ доступны авторизованным пользователям портала Госуслуги.

В случае несогласия с выставленными баллами выпускники могут обратиться с апелляцией в конфликтную комиссию ГИА-11.

Прием апелляций – 14 и 15 июня (с 9:00 до 17:00) в электронном виде посредством специализированного сервиса conflict.rcokio.ru.

Челябинск, Виктор Елисеев

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