Экс-мэра Челябинска избавили от колонии строгого режима

Экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву, осужденному за взятку, смягчили наказание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший чиновник в 2020 году был признан виновным в получении 2,5 млн рублей и приговорен к 3 годам в колонии строгого режима.

Вердикт пытались оспорить и сторона защиты, и сторона обвинения. Адвокаты сначала просили заменить лишение свободы штрафом в несколько миллионов, но, получив отказ, настаивали на изменении вида исправительного учреждения с колонии строгого режима на колонию-поселение.

В июле прошлого года Калининский районный суд Челябинска в удовлетворении ходатайства отказал, сославшись на то, что Тефтелев осужден за особо тяжкое преступление, и для смягчения наказания нужно отбыть не менее двух третей срока назначенного наказания.

В текущем году сторона защиты ходатайство повторила, и сегодня суд его удовлетворил: Тефтелева, который до сих пор находится в СИЗО, переведут в колонию-поселение.

Правда, прокуратура была против смягчения наказания и может обжаловать вердикт.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»