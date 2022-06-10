Полиция потребовала остановить вырубку леса на Тополинке в Челябинске

Челябинцам пообещали приостановить снос зеленых насаждений на участке под строительство катка УралГУФК.

Как сообщил ранее «Новый День», сегодня, 10 июня, противники строительства катка УралГУФКа разбили палаточный лагерь на месте, где два дня назад начали рубить деревья.

К палаточному лагерю сегодня прибыли полицейские. Позднее к подчиненным присоединился начальник УМВД Челябинска Сергей Миронов. Он заверил челябинцев, что работы по сносу деревьев и кустарников будут приостановлены. «До 14-го числа появится нормальное объяснение, что здесь, кто здесь», – заявил главный полицейский города.

Напомним, ранее горожане заявили о противоречивой позиции различных подразделений мэрии. Так, застройщик предъявил им разрешение на снос зеленых насаждений за подписью начальника управления экологии. Однако в ответе КУИЗО Челябинска, датированном 9 июня, говорится, что за разрешением на рубку «в целях обеспечения условия для строительства крытого катка УралГУФК» в управление экологии не обращались и такой документ не выдавался.

До разрешения этого противоречия Сергей Миронов и пообещал контролировать приостановку работ по сносу деревьев и кустарников.

Однако в мэрии Челябинска продолжают настаивать на законности действий строителей. «Земельный участок, отведенный под строительство крытого катка УралГУФК, находится за пределами определенного на этой территории городского леса», – заявили в пресс-службе администрации города.

«Напомним, по предписанию прокуратуры, была проведена работа по уточнению и определению границ леса в микрорайоне №19. В том числе, тех земельных участков, которые определены под строительство спортобъектов («Шайба», УралГУФК). Эксперты провели исследование и передали результаты в Россельхознадзор РФ, по итогам рассмотрения представленных материалов были определены границы леса в данном микрорайоне.

Раньше заросший деревьями участок предназначался только для строительства жилых многоэтажек. По поручению главы города Челябинска Натальи Котовой, в 2019 году территория 19-го микрорайона выведена из зоны жилой застройки. Статус земель поменялся – теперь это зона городских лесов и зеленые зоны, на которых допускается строительство только социальных объектов», – говорится в заявлении.

В мэрии подчеркивают, что количество зеленых насаждений, запланированных к сносу для расчистки участка под строительство спортивного объекта УралГУФК минимизировано и составляет лишь 3% от существующего зеленого массива. «Для этого сократили площадь объекта и изменили расположение. Вместо срубленных 1 тысячи 583 деревьев будет высажено 1 тысячи 621 дерево в рамках реализации проекта, а также дополнительно за счет УралГУФК еще 100 деревьев и 1,5 тысячи кустарников», – заверяют чиновники.

Кроме того, в непосредственной близости от нового объекта планируется благоустроить естественные прогулочные тропы и лыжные трассы протяженностью 3,5 километра.

Между тем, сегодня одну из лидеров протеста – Алену Кожеву – доставили в отдел полиции Центрального района, где составили протокол об административном правонарушении. Челябинку обвиняют в организации несанкционированного митинга 8 июня.

Челябинск, Виктор Елисеев

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