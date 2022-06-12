Экс-директора МКУ «Городская среда» отправили под стражу

Суд избрал меру пресечения для задержанных экс-руководителей структуры челябинской мэрии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев следующие два месяца проведет в СИЗО. Об этом сообщает телеграм-канал «Погоны и галстуки».

Также известно, что его бывший зам Сергей Любимов отправлен под домашний арест.

О задержании экс-сотрудников муниципального учреждения стало известно вчера, 11 июня.

По мнению следователей, экс-сотрудники учреждения, занимавшегося, в числе прочего, сносом незаконных киосков, получали деньги от владельцев киосков за непринятие мер по организации их демонтажа. Общая сумма подношений могла достигать 3 миллионов рублей.

Напомним, ранее Сергей Любимов уже опрашивался следователями после того, как у него в доме прошли обыски.

Грезев, Любимов и ряд других сотрудников МКУ «Городская среда» в ноябре 2021 года были уволены из учреждения по результатам служебной проверки. Ее материалы мэрия передала силовикам для принятия процессуального решения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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