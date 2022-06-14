Полторы тысячи зданий в Челябинске останутся без горячей воды

В Челябинске начался очередной этап опрессовки тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, второй этап подготовки котельных, тепловых сетей и систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону стартовал сегодня, 14 июня, продлится до 28 июня.

Под отключение попадут 1 тысяча 237 жилых многоквартирных домов, 54 дома частного сектора, 66 детских садов, 68 учебных и 26 лечебных учреждений во всех районах города, кроме Советского и Металлургического. Также в июне по отдельному графику ведутся работы на локальных котельных.

С перечнем домов и административных зданий можно ознакомиться здесь.

Как отмечают в управлении ЖКХ администрации Челябинска, максимальный срок отключения – две недели. Однако не исключено, что во многие дома горячая вода вернётся раньше. В случае аварийных ситуаций и необходимости дополнительного ремонта срок опрессовки может быть продлен.

Челябинск, Виктор Елисеев

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