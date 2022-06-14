Уральские металлурги продолжают цифровизацию

В локомотивном цехе ПАО «ММК» реализован новый проект.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в рамках стратегической инициативы по цифровизации компании специалисты ММК запустили в локомотивном цехе управления логистики автоматизированное рабочее место начальника смены («АРМ.Начальник смены»).

На новой платформе реализована задача цифровизации наряда работ локомотиво-составительских бригад, данные которого автоматически, ежесуточно переносятся в КИС «Oracle» табель учета рабочего времени. Кроме того, на платформе реализованы такие функции, как аналитика загруженности персонала в течении рабочей смены и привлечения персонала на линию, а также формирование отчетов по работе локомотиво-составительских бригад.

Следующим этапом развития платформы «АРМ.Начальник смены» станет внедрение автоматизированного процесса комплектования локомотиво-составительских бригад с помощью рассылок push-уведомлений работникам цеха через мобильное приложение «Мой ММК».

Проект направлен на повышение эффективности процессов ведения табельного учета рабочего времени локомотивного цеха управления логистики, оперативного комплектования персонала для выполнения производственных задач, а также обеспечения аналитических данных по работе локомотиво-составительских бригад.

Челябинск, Виктор Елисеев

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