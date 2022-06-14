Экс-главу южноуральского села оштрафовали за мошенничество и подлог

В Уйском районе вынесли приговор бывшему главе села, совершившему ряд должностных преступлений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Уйский районный суд признал бывшего главу Кумлякского сельского поселения виновным в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и мошенничестве.

Суд установил, что южноуралец, будучи главой села, в период с 2012 по 2017 год незаконно переоформил на своих знакомых две муниципальных квартиры в селе Кумляк. Ущерб казне превысил 1,7 миллиона рублей.

Кроме того, с декабря 2019 по март 2020 года чиновник присвоил деревья, которые незаконно срубили на территории Кумлякского лесничества, причинив своими действиями ГКУ «ЧелябинскЛес» материальный ущерб на сумму свыше 57 тысяч рублей.

Суд приговорил бывшего чиновника к уплате штрафа в 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанных с осуществлением функций представителя власти, на 2 года 2 месяца.

Приговор не вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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