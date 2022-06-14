Госдума приняла закон, позволяющий президенту РФ блокировать счета и имущество россиян

Госдума приняла закон, позволяющий президенту России замораживать любые счета и блокировать любое другое имущество.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о проекте федерального закона №1101162-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Документ был внесен в парламент еще в январе 2021 года, а на прошлой неделе принят в третьем чтении и передан в Совет Федерации. И первоначально был направлен на то, чтобы обязать обанкротившиеся негосударственные пенсионные фонды направлять средства пенсионных накоплений, оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, в специальный гарантийный фонд: для этого вносились изменения в ФЗ №127 «О несостоятельности (банкротстве)» и ФЗ №422 «О гарантировании прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений».

Но ко второму чтению в законопроекте появились правки к другим законам. В том числе к ФЗ №127 от 4 июня 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств».

Предлагалось дополнить закон статьей «Особенности введения и применения мер воздействия (противодействия), направленных на обеспечение финансовой стабильности Российской Федерации». Эта статья наделяет президента РФ рядом полномочий. В первую очередь – «устанавливать особый (специальный) порядок осуществления (исполнения) гражданами Российской Федерации и (или) российскими юридическими лицами отдельных сделок (операций)» с участием иностранцев, связанных с недружественными России государствами. При этом иностранцы не обязательно должны быть гражданами этих государств, достаточно того, что они там живут или работают. Порядок касается и лиц, «которые находятся под контролем указанных» иностранцев, независимо от места их регистрации или места преимущественного ведения ими хозяйственной деятельности.

А в качества мер воздействия предусматривается «замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества» (пункт 2, подпункт 8). Эти правки сохранились и в проекте, подготовленном к третьему чтению. И в таком виде закон окончательно был принят Госдумой на прошлой неделе.

Сейчас документ уже поступил в Верхнюю палату российского парламента и направлен для рассмотрения в соответствующие комитеты и комиссии.

В законе не поясняется, какие именно сделки могут привести к блокировке. Юристы надеются, что новая норма будет конкретизирована дополнительными указами президента или постановлениями правительства. А пока закон может иметь самое широкое толкование.

Москва, Игорь Юров

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