российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 14 июня 2022, 12:11 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Спецпроекты

На Южном Урале нашли полукилограммовый шампиньон

Жители Челябинской области нашли гигантский гриб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уникального представителя грибного царства обнаружили в Аргаяшском районе, неподалеку от озера Увильды. Своей находкой южноуральцы похвастались в социальных сетях.

«Приехали в гости на Увильды, в Аргаяше возле дома нашли два шампиньона: один маленький, а второй на фото весит 675 граммов. Пожарили – такая вкуснятина, запах обалденный», – рассказала участница паблика «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Отметим, что вес обычного шампиньона достигает 30-35 граммов, так что масса гриба-чемпиона в 20 раз больше стандартной.

Грибной сезон в Челябинской области начался в этом году раньше срока. Этому способствовали частые дожди, обрушившиеся на регион. Размерами отличаются не только грибы, но и травы: благодаря обильной влаге, они серьезно прибавили в росте.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,