На Южном Урале нашли полукилограммовый шампиньон

Жители Челябинской области нашли гигантский гриб.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», уникального представителя грибного царства обнаружили в Аргаяшском районе, неподалеку от озера Увильды. Своей находкой южноуральцы похвастались в социальных сетях.

«Приехали в гости на Увильды, в Аргаяше возле дома нашли два шампиньона: один маленький, а второй на фото весит 675 граммов. Пожарили – такая вкуснятина, запах обалденный», – рассказала участница паблика «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область».

Отметим, что вес обычного шампиньона достигает 30-35 граммов, так что масса гриба-чемпиона в 20 раз больше стандартной.

Грибной сезон в Челябинской области начался в этом году раньше срока. Этому способствовали частые дожди, обрушившиеся на регион. Размерами отличаются не только грибы, но и травы: благодаря обильной влаге, они серьезно прибавили в росте.

Челябинск, Виктор Елисеев

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