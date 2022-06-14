В центре города нетрезвый челябинец попытался выломать дверь в здание

В центре Челябинска нетрезвый мужчина устроил дебош.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОП «Витязь», инцидент произошел в воскресенье, 12 июня, около четырех часов утра.

Незадолго до этого часа на пульт охранного предприятия поступил сигнал с охраняемого объекта по улице Свободы.

Прибывший на место экипаж застал на месте неадекватного мужчину. Челябинец разбил стекло входной двери, и на глазах у бойцов группы быстрого реагирования пытался выломать саму дверь. Когда его попытались задержать, он оказал активное сопротивление, а потом кинулся бежать.

В конце концов, южноуральца догнали. Но и это не сломило мятежный дух горожанина. Даже когда его пристегнули наручниками к поручню лестницы, он громко и не вполне цензурно выражал свое недовольство происходящим, пока дебошира не увез наряд полиции.

Теперь ему предстоит вернуть собственнику входной группы ущерб, размер которого устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»