В Челябинске объявили тендер на реконструкцию очистных

Муниципальный водоканал Челябинска объявил тендер на реконструкцию очистных.

Как сообщил РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, МУП «Производственное объединение водоснабжения и водоотведения» объявило электронный аукцион на выполнение работ по реконструкциочистных сооружений города. Работы должны быть выполнены на сооружениях механической очистки и обработки осадков.

Начальная максимальная цена контракта составляет более 1,5 миллиардов рублей. Закупка размещена на электронной торговой площадке РТС-тендер. Прием заявок проводится до 20 июня 2022 года. Победителю аукциона предстоит выполнить работы до 31 мая 2024 года.

Напомним, ранее правительственной комиссией по региональному развитию под председательством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина была одобрена заявка Челябинской области на финансирование реконструкции.

Фонд национального благосостояния выделил региону льготный заем на 1 миллиард 200 миллионов рублей, еще порядка 300 миллионов будут направлены из областного бюджета и средств МУП «ПОВВ» Челябинска. Реализация проекта позволит устранить неприятный запах и улучшить состояние воздуха, а также значительно повысить качество очистки сточных вод, считают в мэрии.

Челябинск, Виктор Елисеев

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