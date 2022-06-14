На Южном Урале температура вплотную приблизится к +30

В Челябинской области потеплеет до +29.

Как сообщил РИА «Новый День» в Челябинском гидрометеоцентре, в среду, 15 июня, в регионе ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В четверг и пятницу днем возможны кратковременные дожди и грозы, но это не помешает пришедшей на Южный Урал жаре.

В ночь на 15 июня температура воздуха в области будет +7, +12, в горах и низинах – до +4 градусов. Днем воздух прогреется до +22, +27 градусов.

В четверг ночью синоптики обещают 9-14 градусов выше нуля, днем потеплеет до +23, +28 градусов.

В пятницу, 17 июня, ночью будет +11, +16. Днем столбик термометра доберется до отметок +24, +29 градусов.

В Челябинске в предстоящую ночь ожидается 10-12 градусов тепла. Днем будет +23, +25 градусов по Цельсию. В четверг и пятницу днем в столице Южного Урала возможны кратковременные дожди. Температура ночью 16 июня +11, +13, днем – 25-27 градусов выше нуля. В пятницу ночью потеплеет до +13, +15 градусов. Днем синоптики обещают +25, +27. Добавит челябинцам дискомфорта в последний рабочий день практически полное безветрие – скорость ветра будет достигать 1-6 метров в секунду.

Челябинск, Виктор Елисеев

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