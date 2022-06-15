Большинство южноуральцев хотят работать четыре дня в неделю

79% челябинцев хотели бы всегда работать только четыре дня в неделю.

Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», в России продолжается четырехдневная рабочая неделя. Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей и выяснила, хотели бы они работать в таком режиме постоянно.

83% россиян признались, что хотели бы вы перейти на четырехдневную рабочую неделю: 68% – только при условии сохранения зарплаты, еще 15% – независимо ни от чего. 8% опрошенных однозначно против четырехдневки, остальные затруднились ответить.

Среди жителей Челябинской области позитивно относятся к идее четырехдневной рабочей недели 79% опрошенных: 59% готовы перейти на такой режим занятости при условии сохранения уровня заработной платы, 20% – независимо ни от чего. Однозначно против укороченной рабочей недели выступили лишь 10% жителей Южного Урала.

Противники четырехдневки обычно встречаются среди высшего менеджмента, работников науки и образования, а также среди медиков (по 12%).

Независимо от уровня оплаты труда перейти на укороченную рабочую неделю согласны 21% ИТ-специалистов, а также по 18% маркетологов, юристов, медиков и работников сферы гостеприимства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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