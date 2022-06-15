В уральском селе жители многоквартирного дома пять лет борются с протекающей крышей

Жители Кунашака пожаловались на годами протекающую крышу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семьи с детьми годами живут среди плесени и сырости. Об этом южноуральцы рассказали в интернет-сообществе «Текслер, помоги».

«Сил нет! Мы, жители многоквартирного дома №29 улицы Ключевая села Кунашак, пишем ежесезонно о протекании крыши и стен многоквартирного дома с 2017 года. Писали и пишем в управляющие компании, в прокуратуру и администрацию района, но ситуация не меняется, – жалуются южноуральцы. – Дому давно необходим капитальный ремонт кровли, стен и фасада. Течет вода прямо в квартиры и заливает балкон. В квартирах плесень и сырость. Протекают и крыша, и стены».

По словам жителей, обращение в Госжилинспекцию Челябинской области также ничем не помогло: чиновники не смогли объяснить им, что нужно сделать, чтобы добиться внепланового капремонта.

В администрации Кунашакского района пообещали прокомментировать ситуацию позднее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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