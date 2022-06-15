Несколько поездов выбились из графика из-за аварии в Челябинской области

Три пассажирских поезда встали из-за аварии на ЮУЖД.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги, инцидент произошел в ночь на среду, 15 июня.

Из-за аварийного отключения контактной сети на станции Бердяуш были задержаны 3 пассажирских поезда: №129 Красноярск – Анапа на 1 час 29 минут, №289 Екатеринбург – Анапа на 1 час 24 минуты, №14 Москва – Челябинск прибыл с опозданием на конечную станцию на 1 час 13 минут позже.

Движение на участке восстановили в 4:40. «Диспетчерский аппарат ОАО «РЖД» принимает все меры для ввода поездов в график движения. Информацию о движении поездов онлайн можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» во вкладке «Фактическое движение поездов», а также по телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00. Звонок из любой точки России бесплатный», – сообщили в пресс-службе перевозчика.

Челябинск, Виктор Елисеев

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