В Челябинск доставили первый низкопольный трамвай из новой партии

Первый из тридцати трамваев привезли в Челябинск.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, первый трамвайный вагон новой модели производства Усть-Катавского вагоностроительного завода прибыл в Челябинск.

«Первый новый трамвай для Челябинска из партии 2022 года поступил в ЧелябГЭТ, – сообщили в ведомстве. – Сейчас его дооборудуют, настроят электронику, и через 10 дней начнется тестовая эксплуатация».

Напомним, всего в рамках контракта УКВЗ должен поставить 30 полностью низкопольных трамваев с улучшенными техническими характеристиками. Также, по словам замминистра дорожного хозяйства и транспорта Александра Егорова до конца года власти региона намерены приобрести для Челябинска еще до 30 вагонов.

Впрочем, трамвайные пути в Челябинске все еще оставляют желать лучшего, и сможет ли новый трамвай приспособиться к работе на проблемных линиях, сказать сложно. Так, в этом году уже несколько сходов вагонов было зафиксировано на пересечении улицы Кирова и проспекта Победы. Причем в один из дней таких инцидентов произошло два в одном и том же месте трамвайного пути.

Челябинск, Виктор Елисеев

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