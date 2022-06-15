В Златоусте пешеход залетел под колеса скорой помощи

Машина скорой помощи сбила на переходе жителя Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 июня, в Златоусте.

«В 13:10 на улице 1-я Нижнезаводская 39-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ-9623, совершил наезд на 20-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства», – уточнили представители силового ведомства.

По данным регионального минздрава, машина скорой помощи ехала с включенной сиреной. В результате ДТП пешеход получил повреждения и был доставлен в больницу.

Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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