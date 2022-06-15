В Златоусте пешеход залетел под колеса скорой помощи

Машина скорой помощи сбила на переходе жителя Челябинской области.
Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Челябинской области, авария произошла сегодня, 15 июня, в Златоусте.
«В 13:10 на улице 1-я Нижнезаводская 39-летний водитель, управляя автомобилем УАЗ-9623, совершил наезд на 20-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения транспортного средства», – уточнили представители силового ведомства.
По данным регионального минздрава, машина скорой помощи ехала с включенной сиреной. В результате ДТП пешеход получил повреждения и был доставлен в больницу.
Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия, опрашивают очевидцев.
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube