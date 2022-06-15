В Челябинской области будут судить хозяина катамарана, загоревшегося на Тургояке

В Челябинской области перед судом предстанет организатор опасного отдыха на воде.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летнего жителя Миасса. Мужчина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Следствием установлено, что 6 августа прошлого года владелец катамарана, не имеющего бортового номера и регистрации в Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России, организовал прогулку пассажиров в акватории озера Тургояк. Во время поездки с семью отдыхающими аккумулятор, расположенный по правому борту судна, взорвался. В результате пострадали трое взрослых и 10-летний ребенок (жители Златоуста).

Уголовное дело направлено в Миасский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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