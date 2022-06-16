Мошенники спалились на продаже бесплатных билетов в челябинский зоопарк

Мошенники решили сыграть на любви маленьких челябинцев к животным.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе челябинского зоопарка, в городе активизировались мошенники.

В социальных сетях аферисты предлагают купить электронные билеты в учреждение. Причем оплатить они убеждают даже входные билеты для детей младше пяти лет. Самозваные продавцы уверяют собеседников, что бесплатные билеты закончились, и на кассе в зоопарке им тоже придется платить за вход ребенка.

Представители учреждения подчеркивают, что не обращались к дополнительным посредникам за помощью. «Покупка билетов возможна только двумя способами: на кассе зоопарка при входе и онлайн-покупка электронного билета в сервисе «Яндекс.Билеты». Мы никогда не продаем билеты через личные страницы. Дети до 5 лет всегда проходят бесплатно, никакого лимита бесплатных билетов не существует», – подчеркивает пресс-служба зоопарка.

Южноуральцев призывают быть внимательными.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»