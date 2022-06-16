Тренируем память: трамваи в Челябинске получили цветовой код

Челябинцы смогут узнать нужный трамвай издалека, если, конечно, не запутаются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», каждому трамвайному маршруту в Челябинске присвоили свой цветовой код, который будут демонстрировать софитные огни у таблицы с номером. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».

«Теперь, зная комбинацию цветов нужных маршрутов, определить номер приближающегося трамвая можно издалека. Его видно за несколько остановок. Навигация, доступная без смартфона», – пишут авторы канала.

Впрочем, систему, по которой каждый из 14 маршрутов получил цветовой код, вряд ли можно назвать интуитивно понятной. Например, трамваи с зеленым софитом могут следовать в любой район Челябинска. Аналогично дела обстоят и с другими цветами.

Так что пассажирам придется выучить коды всех 14 маршрутов, что не так уж просто: при первом взгляде на памятку для горожан неподготовленного человека может охватить легкая паника. Либо всюду носить с собой эту самую памятку. В противном случае цветовые коды вряд ли окажутся полезными. Разве что тем, кто пользуется 1-2 маршрутами. Однако такая ситуация нетипична для мегаполиса, особенно когда некоторые его районы не имеют между собой прямой транспортной связи. Например, для поездки из Металлургического района в Ленинский нужно сделать несколько пересадок.

Telegram: Памятка для пассажиров

Челябинск, Виктор Елисеев

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