В Челябинской области закроют движение на М-5

На участке автодороги М-5 в Каслинском районе остановят движение.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», в настоящее время на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал», подъезд к Екатеринбургу, на участке 79 км – 121 км ведутся работы по капитальному ремонту.

«Для возможности устройства земляного полотна и дорожной одежды на участке 118 км необходимо произвести перенос существующей опоры линии электропередач. В связи с большими габаритными размерами конструкции перенос возможен только при условии введения временного ограничения движения транспортных средств на автомобильной дороге», – рассказали представители учреждения.

В связи с этим сегодня, 16 июня, с 14:00 до 14:30 будет полностью закрыто движение автомобилей на участке 118 км автомобильной дороги М-5 (близ села Клеопино, Каслинский район).

Автомобилистам необходимо принять во внимание эту информацию при планировании своего маршрута.

Челябинск, Виктор Елисеев

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