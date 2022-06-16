Двенадцать южноуральцев заразились клещевым энцефалитом

Дюжина жителей Челябинской области слегли с клещевым энцефалитом.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, по данным еженедельного мониторинга на 10 июня в медицинские организации региона обратилось 8 тысяч 28 пострадавших от укуса клещей, в том числе 2 тысячи 279 детей. Это на 32% больше, чем неделю назад.

За аналогичный период 2021 года пострадало 10 тысяч 271 человек.

Нападение клещей отмечено во всех муниципальных образованиях Челябинской области.

С подозрением на клещевой энцефалит госпитализировано 89 человек (за неделю это число выросло на треть). Зарегистрировано 12 случаев заболевания клещевым энцефалитом, а также 3 случая заболевания клещевым боррелиозом.

С начала сезона в области более 4 тысяч 455 клещей исследовано на зараженность клещевыми инфекциями. Из них 27,6% инфицированы возбудителями боррелиоза, 3,5% – моноцитарного эрлихиоза, 1,8% – гранулоцитарного анаплазмоза человека, 0,6% – клещевого энцефалита.

Челябинск, Виктор Елисеев

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