Челябинцам, ограбившим ювелирные салоны на 3 миллиона рублей, вынесли приговор

В Челябинске вынесли приговор грабителям, вынесшим из ювелирных драгоценности почти на 3 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Центральный районный суд Челябинска признал двух местных жителей виновными в кражах и грабежах.

Суд установил, что с октября по декабрь 2020 года челябинцы, выполняя разные роли, грабили ювелирные магазины, расположенные на территории Центрального и Тракторозаводского районов областного центра. При помощи молотка они разбивали витрины и похищали ювелирные изделия. Общий размер причиненного собственникам ущерба составил свыше 2,9 миллиона рублей.

Одного из соучастников суд приговорил к 4 годам колонии строгого режима, другого – к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев.

Также удовлетворены исковые требования потерпевших.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»