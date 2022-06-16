Южноуральцам расскажут о подводных камнях отдыха за границей

В Челябинске и области запустят «горячую линию» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области» с 20 июня по 1 июля будет работать «горячая линия» по туристическим услугам и инфекционным угрозам за рубежом.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели и рядовые южноуральцы смогут получить консультацию о правилах при задержке или отмене авиарейсов, в консультационном центре и консультационных пунктах по телефонам: (351) 724-32-69, 724-32-70.
Получить рекомендации о поведении в условиях жаркой погоды, по питанию, по прививкам, информацию какая вода безопасная для питья, рекомендации по купанию, консультации по актуальной эпидситуации за рубежом, правилам безопасного поведения на отдыхе, можно в отделе обеспечения эпидемиологического надзора и экспертиз по телефону (351) 734-22-32.
График работы «горячей линии»:
понедельник, вторник, среда, четверг – с 08:30 до 16:30;
пятница – с 08:30 до 15:30.
Перерыв на обед с 12:00 до 12:45.
Телефоны для консультаций в других городах Челябинской области можно узнать здесь.
Челябинск, Виктор Елисеев
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