В пригороде Челябинска взорвалась «Газель»

В Копейске взорвался грузовик.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня, 16 июня, в Копейске на территории одного из гаражных кооперативов. Об этом горожане сообщили в социальных сетях.

По словам очевидцев, в ГСК на улице Кожевникова загорелась грузовая «Газель». Когда прибывшие на место пожарные приступили к тушению, взорвался находившийся в автомобиле газовый баллон.

Сами копейчане сообщали, что в результате взрыва и пожара пострадали три человека. Однако в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области эту информацию опровергли.

К настоящему времени пожар ликвидирован. Машина вряд ли подлежит восстановлению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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