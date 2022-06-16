25 южноуральцев безупречно справились с ЕГЭ по русскому языку

25 выпускников получили высший балл на ЕГЭ по русскому языку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области, Государственной экзаменационной комиссией утверждены результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку среди выпускников Челябинской области.

Экзамены по русскому языку 30 и 31 мая сдавали более 13 тысяч выпускников региона. Официальный день объявления результатов – 17 июня.

«Ежегодно наши выпускники демонстрируют хорошие результаты по русскому языку. Число стобалльников в области после получения результатов ЕГЭ по одному из обязательных предметов увеличилось: 25 выпускников получили максимальное количество баллов. Также есть в области 100-балльный результат по русскому языку участника досрочного периода», – сообщила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова.

Напомним, что по итогам первого экзаменационного дня в Челябинской области стобалльные результаты получили 29 выпускников за ЕГЭ по химии и литературе.

Челябинск, Виктор Елисеев

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