В Челябинске два троллейбусных маршрута изменят схему движения

В Челябинске на время изменят схему движения троллейбусы №10 и №25.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в связи с производством работ по асфальтированию проезжей части по улице Гагарина, с 8 часов 18 июня до 22 часов 19 июня закрывается движение по ней троллейбусов маршрутов №10 и №25.

Движение будет организовано:

троллейбус №10 – ПКиО – Копейское шоссе – кольцо «Школа» (перекресток Машиностроителей – Новороссийская) (в оба направления);

троллейбус №25 – ЧКПЗ – Солнечный берег по ул. Машиностроителей, ул. Новороссийской (в оба направления).

Челябинск, Виктор Елисеев

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