Ученые впервые обнаружили в космосе звезду-каннибала

Астрономы нашли в космосе белого карлика, склонного к каннибализму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», белый карлик G238-44 – погибшая звезда, расположенная на расстоянии примерно в 86 световых лет от Земли, – активно поглощает обломки планет и астероидов. К такому выводу ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе пришли, изучив архивные данные космического телескопа Hubble, а также других спутников и обсерваторий NASA.

Своими выводами исследователи поделились на пресс-конференции Американского астрономического общества в Пасадене.

«Жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, требует наличия каменистой планеты, покрытой различными летучими элементами, такими как углерод, азот и кислород, – цитирует «Газета.ru» одного из исследователей Бенджамина Цукермана. – Изобилие элементов, которые мы видим у этого белого карлика, по-видимому, объясняется поглощением таких каменистых остатков и небесных тел, богатых летучими компонентами. И это первый такого рода случай, с которым мы столкнулись после исследований сотен белых карликов».

По словам ученых, с помощью спектрометров они смогли зафиксировать присутствие в составе потухшей звезды азота, кислорода, магния, кремния и железа. Большое количество железа говорит о поглощении карликом металлических ядер планет земной группы, таких как Земля, Венера, Марс и Меркурий. А неожиданно высокое содержание азота может свидетельствовать, что белый карлик не прочь «полакомиться» и ледяными космическими телами.

Челябинск, Виктор Елисеев

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