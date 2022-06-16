Пляжи Челябинска взяли под видеонаблюдение

На пляжах Челябинска установили видеокамеры.

Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, специалисты «Единой дежурно-диспетчерской службы» будут вести наблюдение за обстановкой на пляжах в круглосуточном режиме. Таким образом власти надеются повысить безопасность место отдыха и вовремя предотвращать противоправные действия.

«Кроме того, на место, в случае нештатной ситуации, будут направлены экстренные службы, – уточнили в администрации города. – Все системы работают в режиме реального времени, ведется архив записи».

Напомним, в текущем году в Челябинске официально работают 18 благоустроенных мест пляжного отдыха, 9 из них – муниципальные с бесплатным доступом. На 3 пляжах можно только загорать.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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