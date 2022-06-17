Власти Челябинска пригрозили «тополиным пироманам» штрафами

Челябинцам напомнили об административной ответственности за огненные игры с тополиным пухом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, начало лета совпадает с обильным цветением тополя, улицы, дворы и скверы покрываются тополиным пухом.

«Поджог тополиного пуха – одна из главных причин летних пожаров. И происходят они не только из-за детской шалости, но и от беспечности взрослых», – напомнили представители городских властей.

Сейчас необходимо особенно строго соблюдать ряд правил пожарной безопасности. Места скопления пуха, особенно у деревянных построек, надо регулярно очищать и поливать водой, не позволять детям и подросткам поджигать.

Предприятиям и учреждениям следует установить контроль за режимом курения. Категорически запретить разведение костров и сжигание мусора. Тщательно проводить подготовку к проведению сварочных и других огневых работ. Установить на территории бочки с водой, щиты с набором первичных средств пожаротушения, задействовать противопожарные водопроводы. Провести дополнительные инструктажи о мерах по пожарной безопасности.

Родителям необходимо рассказывать детям об опасности горящего пуха: он легко воспламеняется и горит как порох, стремительно и во всех направлениях.

Кстати, в соцсетях появилось видео, запечатлевшее достаточно распространенную ситуацию: в пригороде Челябинска взрослый мужчина на глазах у девочки-подростка (вероятно, своей дочери) поджигает зажигалкой скопление пуха, огонь моментально распространяется на достаточно большую площадь.

«Напоминаем, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, – подчеркнули в пресс-службе мэрии. – Не поджигайте тополиный пух сами и не позволяйте это делать детям».

Отметим, что в Челябинске поджигателям тополиного пуха может грозить до 3 тысяч рублей штрафа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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