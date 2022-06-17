Три четверти южноуральцев сбежали с прежнего места работы из-за отвратительных условий труда

Условиями труда довольны только 39% работников Южного Урала.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 12% жителей Челябинской области оценивают условия труда на своем нынешнем или последнем месте работы на пять баллов из пяти. Чаще всего максимальную оценку давали высший менеджмент (28%), маркетологи и ИТ-специалисты (по 25%). Таковы результаты опроса соискателей, который провела Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников.

Еще 27% поставили своим условиям труда четверку, а 37% оценили их удовлетворительно – на тройку. 7% жителей Южного Урала считают, что их условия труда заслуживают только двух баллов из пяти, еще 12% и вовсе поставили единицу. Недовольных больше всего среди медиков и фармацевтов (из них 24% оценили условия на работе на один-два балла из пяти).

Среди тех соискателей, кто оценил условия труда на тройку и ниже, 74% признались, что именно этот фактор стал причиной смены работы. В частности, так ответили 85% респондентов из сферы транспорта и логистики, 80% HR-специалистов и 77% работников продаж.

При этом 68% недовольных условиями труда на работе готовы смириться с этим, если будут получать высокую заработную плату: как правило, это строители (82%) и маркетологи (80%). Также 40% согласны простить компании плохие условия труда при дружном и сплоченном коллективе. Категорично настроены только 23% – именно столько респондентов ни по каким причинам не готовы оставаться в компании с плохими условиями.

83% соискателей из Челябинской области считают условия труда на своей работе безопасными, обратной точки зрения придерживаются 15%. На небезопасный труд сетуют 36% медиков, 32% работников транспорта, 30% представителей рабочего персонала.

С тем, что для женщин условия труда должны быть легче, чем для мужчин, согласны 61% опрошенных, против такой точки зрения выступают только 22% (остальные затруднились ответить).

Челябинск, Виктор Елисеев

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