В Челябинске братьев-дилеров поймали с тремя кило героина

Полицейские в Челябинской области изъяли около 3,5 килограммов героина у двух братьев-сбытчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков регионального полицейского главка при силовой поддержке отряда специального назначения «Гром» во дворе одного из домов Металлургического района Челябинска задержали двух братьев, 19 и 20 лет, в момент организации ими тайника.

У молодых людей оперативники обнаружили пять свертков с порошкообразным веществом. Согласно заключению эксперта, содержимое является героином общей массой почти 200 граммов.

Установлено, что челябинцы забирали в тайниках оптовые партии концентрированного героина, разбавляли его сопутствующими веществами для увеличения массы, затем фасовали на отдельные дозы. После этого они бесконтактным способом передавали наркотики сбытчикам мелких частей партии.

В ходе обыска в квартире, где жили братья, полицейские изъяли еще более 3,3 килограмма героина, приготовленного к реализации, упаковочный материал, весы и другие приспособления, необходимые для разбавления и фасовки запрещенных веществ.

В отношении челябинцев возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальная санкция данных частей статьи – лишение свободы на срок до 15 и 20 лет соответственно.

Фигуранты заключены под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

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