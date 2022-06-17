Новый проект уральских металлургов поможет сократить выбросы на 6 миллионов тонн в год

ПАО «ММК» реализует очередной экологический проект.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в цехе шамотных изделий ООО «Огнеупор» (входит в Группу ПАО «ММК») на участке обжига глины и помола шамота началась реализация первого этапа технического перевооружения пылегазоулавливающих установок №№ 198, 199, 201 и 202.

Их пуск в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 года. Модернизация позволит сократить выбросы взвешенных веществ (а именно алюминия, железа и кремния) в атмосферный воздух на 6,3 тонны в год.

Техническое перевооружение включает замену физически и морально устаревшей системы «мокрой» очистки с эффективностью улавливания пыли 85-90% на систему сухой очистки рукавными фильтрами с эффективностью не менее 97%, что соответствует наилучшим доступным технологиям.

Выбранное направление модернизации систем пылеочистки позволяет огнеупорщикам отказаться от работ по очистке дренажей и отстойников и тем самым – от загрязнения водных ресурсов, а внедрение современного оборудования и фильтровальных материалов с высокой степенью очистки улучшает экологическую обстановку на предприятии. Фильтр не только улавливает пыль, но и возвращает ее обратно в технологический процесс.

ООО «Огнеупор» – участник федерального проекта «Чистый воздух». В комплексный план проекта, рассчитанного на период до 2024 года и направленного на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, включены мероприятия, которые на своей производственной площадке реализует ООО «Огнеупор», в том числе в цехе шамотных изделий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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