Под Челябинском в деревенском огороде поймали огромного ядовитого паука

Южноуральцы вновь стали хвастаться пойманными тарантулами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опасное насекомое жительница деревни Белоусово (Еткульский район) обнаружила у себя в огороде. Фото и видео гигантского паука разместили в интернет-сообществе «Подслушано Копейск».

«Вот такой паучок был обнаружен в деревне Белоусово, Еткульский район. А вы бы испугались?», – рассказал автор видео.

Оказалось, что многие копейчане также встречались с подобными насекомыми. По словам южноуральцев, соседом жительницы Белоусово стал южнорусский тарантул (мизгирь). Насекомое относится к семейству пауков-волков, размер самки может достигать 30 миллиметров, самца – 25 миллиметров.

Это ядовитые членистоногие, укус которых смертельно опасен для насекомых. На человека такие пауки нападают только если почувствуют угрозу с его стороны. Яд может вызвать боль и привести к образованию припухлости.

Челябинская область входит в ареал обитания южнорусского тарантула. Пять лет назад летом жители Копейска сообщали о настоящем нашествии этих членистоногих на огороды и поля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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