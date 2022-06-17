В Челябинске решили потратить полмиллиарда на реставрацию только что отремонтированных домов

В Челябинске решили потратить полмиллиарда рублей на повторный капремонт недавно отреставрированных многоэтажек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, внимание привлекла сомнительная закупка регионального оператора капитального ремонта на сумму более 500 миллионов рублей.

Сама по себе сумма мало чем выделяется на фоне других контрактов по капремонту. Однако, по словам челябинцев, в 2018-2019 годах, когда город активно готовился к саммитам ШОС и БРИКС, в центре Челябинска уже были выполнены ремонтные работы на фасадах домов «гостевого маршрута» – на улице Володарского, проспекте Ленина и других.

Спустя три года, в 2022 году, жильцы дома №32 на улице Володарского узнали, что у них скоро снова закипит работа. И вновь на фасадах. Когда общественники подняли конкурсную документацию, у них возникло множество вопросов.

Так, единственным участником новой закупки на 552,4 миллиона рублей стала компания, которая в течение более чем трех лет до участия в указанном аукционе не вела какой-либо активной деятельности. Отчетность организации подтверждает отсутствие оборотов.

«В списочном составе компании – один сотрудник, директор. Непонятно, каким образом она вообще могла быть допущена до столь серьезного аукциона, тем более что одно из требований – это наличие реального опыта. Для получения допуска в СРО от министерства строительства фирма должна была предоставить информацию об уже выполненных аналогичных работах минимум по трем контрактам на сумму в 7 процентов от запрашиваемого допуска к объемам. А это более 200 миллионов. Реальные же обороты и выручка компании, по данным ФНС, – нулевая за все три года», – рассказали в ОНФ.

Тем более странным кажется челябинцам, что, по сути, «нулевая» фирма в 2022 году внезапно активизировалась и получила сразу два документа, расширяющие ее возможности до уровня «вне конкуренции»: допуск от министерства строительства региона на выполнение работ на сумму 3 миллиарда рублей и лицензию министерства культуры на работы с объектами культурного наследия. Произошло это практически накануне конкурса.

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Кроме того, общественники усомнились, что подрядчик вообще сможет выполнить капремонт в установленные контрактом сроки и с надлежащим качеством.

Согласно договору, компания обязана сдать работы к 1 декабря 2022 года. Таким образом, на выполнение технически сложных работ, предусматривающих демонтаж отделочных плит с фасадов 14 многоэтажек у подрядчика со штатом в одного человека есть всего шесть месяцев. Три из них будут зимними и говорить о надлежащем качестве такого ремонта, подразумевающего утепление и отделку, не приходится, отмечают эксперты.

Есть у общественников вопрос и к проектам ремонтных работ. Так, согласно конкурсной документации, облицовочные плиты фасадов домов будут демонтированы. На их место запланирован монтаж утеплителя. Внешняя часть фасада будет покрыта штукатуркой, то есть плиты, украшающие фасады, не будут возвращены, а облик домов видоизменится. Законность проведения таких работ и их обоснованность требуют проверки, в том числе и с точки зрения сохранения объектов культурного, исторического наследия, настаивают эксперты.

Также сомнительный ремонт может стать угрозой не только для жильцов, но и для тех горожан, кто окажется рядом с объектами ремонта.

«Работы по отделению фасадных бетонных плит требуют серьезных навыков – каждая из облицовочных плит имеет не малый размер – 0,5х1,5метра, весом несколько десятков килограммов. За все 50 лет их эксплуатации не было зафиксировано ни одного случая отрыва и падения такой плиты, что говорит о требуемом качестве их крепежа к стенам. Заключений о состоянии фасадов дома №32 на улице Володарского, например, у управляющей организации не запрашивал ни заказчик, ни кто-либо иной, – отмечают общественники. – Возникает вопрос, удастся ли фирме без зафиксированного опыта достичь уровня советских строителей, делавших на совесть. Работы уже начались, но мы не увидели даже намека хотя бы на строительные леса на площадках, территория не огорожена в соответствии с требованиями безопасности».

Челябинцы настаивают на оперативной реакции ведомств. В этой истории требуется всесторонняя проверка: законности и обоснованности проведения закупки на повторный ремонт фасадов домов, допустимости участия подрядчика, не обладающего достаточными компетенциями в такого рода процессах, а также возможной заинтересованности заказчика и лиц, ответственных за принятие решений о проведении ремонтов, считают общественники.

Челябинск, Виктор Елисеев

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