Челябинск поплыл

В Челябинске в время дождя затопило улицы. Дороги превратились в реки, пешеходы идут в воде по щиколотку. В мэрии заявляют, что ливневки работают, просто не справляются.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце мая городские чиновники отчитались: проведен мониторинг городской ливневой сети, существующая канализация работает, а подтопления происходят там, где ее попросту нет. И таких мест довольно много. Решать проблему собирались за счет сброса дождевой воды на рельеф. Но, каким образом это собираются желать и в каике сроки, не уточнили.

В итоге сегодняшний дождь снова привел к потопу. В мэрии заявляют, что согласно нормативам ливневки должны отводить воду с улиц в течение 30- 90 минут.

Челябинск, Павел Зварзин

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